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Заворушення на Храмовій горі у Єрусалимі: повідомили про понад 200 поранених

Київ • УНН

 • 28913 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. В останній день Рамадану, 7 травня, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися жорстокі сутички між поліцією і палестинцями. В результаті поранено понад 200 осіб. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Сутички спалахнули в останній день священного для мусульмана місяця Рамадану, коли тисячі прихожан зібралися на п'ятничній молитві в мечеті Аль-Акса.

За даними у правоохоронних органах, близько 17 ізраїльських поліцейських постраждали внаслідок зіткнень, приблизно половина з них потребує лікування в лікарнях. Одним з поранених став ізраїльський офіцер, який перебуває у середньому стані після удару каменем в обличчя.

Також близько 205 палестинців отримали поранення, 108 з них постраждали до лікарні Єрусалиму для лікування. Один з поранених втратив око, двоє отримали серйозні поранення голови, а ще двоє - переломи щелеп.

המהומות במזרח ירושלים: עשרות צעירים עדיין מיידים אבנים לעבר השוטרים בשער שכם. מחצות נרשמה רגיעה, אך המתיחות עדיין גבוהה | @VeredPelman מדווחת מאחד ממוקדי האלימות pic.twitter.com/qlebXbAuWH

— כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2021

Доповнення

Співробітники прикордонної поліції закрили Дамаські ворота в Старому місті, намагаючись відновити контроль над ситуацією та перешкодити більшій кількості людей приєднатися до заворушень. Раніше повідомлялося про 47 поранених.

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