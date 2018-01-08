Столкновение судов у берегов Китая: существует угроза взрыва и экологической катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Отмечается, что панамский танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal, перевозившего зерно из США вечером 7 января.
На борту танкера находится 136 000 тонн конденсата, который является сверхлегкой версие сырой нефти, его стоимость оценивается в 66 млн долл., а на танкере насчитывается около миллиона баррелей. На Санчи также перевозили определенное количество тяжелого и токсичного топлива.
Конденсат очень отличается от черной сырой нефти, он существует в газовой форме в резервуарах высокого давления и становится жидким, когда его освобождают.
Конденсат очень токсичен, имеет низкую плотность и является значительно более взрывоопасным, чем обычная сырая нефть. Он также может быть без запаха и цвета, поэтому его сложнее обнаружить.
Экипаж грузового судна уже удалось спасти, однако 32 человека с борта Санчи остаются пропавшими. Поисковые операции пока затруднены из-за токсичного облака.
Как ранее сообщало УНН, панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая.