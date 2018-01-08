Зіткнення суден біля берегів Китаю: існує загроза вибуху та екологічної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Східнокитайському морі виникла загроза екологічної катастрофи через витік нафти з панамського танкера. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Зазначається, що панамський танкер Санчі перевозив нафту з Ірану до Південної Кореї, коли раптом зіткнувся з вантажним судном Гонконга CF Crystal, що перевозило зерно зі США ввечері 7 січня.
На борту танкера знаходиться 136 тисяч тонн конденсату, який є надлегкою версією сирої нафти, його вартість оцінюється у 66 млн дол., а на танкері нараховується близько мільйона барелів. На Санчі також перевозили певну кількість важкого і токсичного палива.
Конденсат дуже відрізняється від чорної сирої нафти, він існує в газовій формі в резервуарах високого тиску і стає рідким, коли його вивільнюють.
Конденсат дуже токсичний, має низьку щільність і є значно більш вибухонебезпечним, ніж звичайна сира нафта. Він також може бути без запаху і кольору, тому його набагато складніше виявити.
Екіпаж з вантажного судна вже вдалося врятувати, однак 32 людини з борту Санчі залишаються зниклими. Пошукові операції наразі ускладнені через токсичні хмари.
Як раніше повідомляло УНН, панамський нафтовий танкер зіткнувся з гонконгським суховантажем біля східного узбережжя Китаю.