Столкновение "драконовых" лодок в Китае: 17 погибших

По данным агентства, в поисково-спасательной операции были задействованы восемь лодок и 200 человек.

Инцидент произошел в субботу, когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета (“Дуаньу”, отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю), когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона участвуют в красочных мероприятиях на воде.

После столкновения лодки перевернулись, 57 человек оказались в воде, 40 человек удалось спасти, некоторые из них сами успешно добрались до берега вплавь.

Пятеро пострадавших были направлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Отмечается, что организаторы тренировочных заплывов не сообщили об этом местные правоохранительные органы, два человека из числа организаторов мероприятия задержаны.

Как сообщал УНН, в России разбился легкомоторный самолет, есть погибшие.