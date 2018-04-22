Зіткнення "драконових" човнів у Китаї: 17 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Число жертв зіткнення двох “драконових” човнів на річці в окрузі Гуйлінь Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні Китаю зросло до 17. Про це повідомляє УНН з посиланням на китайське агентство Xinhua.
За даними агентства, в пошуково-рятувальній операції були задіяні вісім човнів і 200 чоловік.
Інцидент стався в суботу, коли два човни втратили керування під час підготовки до змагань, які зазвичай проходять в день Свята літа (“Дуаньу”, відзначається п’ятого числа п’ятого місяця за місячним календарем), коли човни з прикрасами у вигляді голови і хвоста дракона беруть участь в барвистих заходах на воді.
Після зіткнення човни перекинулися, 57 людей опинилися у воді, 40 людей вдалося врятувати, деякі з них самі успішно дісталися до берега вплав.
П’ятеро постраждалих були направлені в лікарню, їм надана необхідна медична допомога. Відзначається, що організатори тренувальних запливів не повідомили про це місцеві правоохоронні органи, двоє людей з числа організаторів заходу затримані.
Як повідомляв УНН, в Росії розбився легкомоторний літак, є загиблі.