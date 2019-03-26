Рабочий, который сорвался с автовышки в Борисполе, был пристегнут

По словам Андрея Макарова, строитель выпал из люльки автоподъемника с высоты шестого этажа.



Руководитель "Штурма" также добавил, что автовышка из российских комплектующих, закупку которой он год назад критиковал.



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"При опускании трубки с 10 этажа, стрела резко сложилась, рабочий был пристегнут, "скорая" сняла с него ремень, но что-то не выдержало. Скорее всего, сама сетка трубки", - добавил Макаров.



Как сообщал УНН, в Борисполе погиб рабочий. Трагедия произошла возле дома на Киевском пути, 87 .