Рабочий, который сорвался с автовышки в Борисполе, был пристегнут
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Рабочий, который сорвался с автовышки у дома Киевский шлях, 87, был пристегнут. При опускании трубки, стрела резко ситуации. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель ДПК "Штурм" Андрей Макаров.
По словам Андрея Макарова, строитель выпал из люльки автоподъемника с высоты шестого этажа.
Руководитель "Штурма" также добавил, что автовышка из российских комплектующих, закупку которой он год назад критиковал.
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"При опускании трубки с 10 этажа, стрела резко сложилась, рабочий был пристегнут, "скорая" сняла с него ремень, но что-то не выдержало. Скорее всего, сама сетка трубки", - добавил Макаров.
Как сообщал УНН, в Борисполе погиб рабочий. Трагедия произошла возле дома на Киевском пути, 87 .