Робітник, який зірвався з автовишки в Борисполі, був пристебнутий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Робітник, який зірвався з автовишки біля будинку Київський шлях, 87, був пристебнутий. При опусканні люльки, стріла різко склалась. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник ДПК "Штурм" Андрій Макаров.
За словами Андрія Макарова, будівельник випав із люльки автопідйомника з висоти шостого поверху.
Керівник "Штурму" також додав, що автовишка з російських комплектуючіх, закупку якої він рік тому критикував.
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"При опусканні люльки з 10 поверху, стріла різко склалась, робітник був пристебнутий, "швидка" зняла з нього ремінь, але щось не витримало. Швидше за все, сама сітка люльки", - додав Макаров.
Як повідомляв УНН, у Борисполі загинув робітник. Трагедія сталась біля будинку на Київському шляху, 87.