Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" суммой 250 тыс. грн разделили между собой сразу три игрока, правильно указавшие результаты 12 футбольных матчей. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Программа этого тиража состояла из финального матча Лиги Европы, который проходил в Баку, поединков национального чемпионата Украины, а также целого ряда встреч в рамках Чемпионата мира-2019 U-20", - рассказали в "М.С.Л.".
Известно, что первая выигрышная ставка была сделана в городе Марганец Днепропетровской области на фирменном островке "М.С.Л.", расположенном в ТЦ по адресу: ул. Единства, 50. На игру счастливчик потратил 50 грн, выиграв при этом 84 тыс. 203 грн.
Вторую ставку оформил игрок из Днепра в "Лото маркете" по адресу: ул. Крушельницкой, 6-А.
"Третью ставку оформил игрок из г. Коломыя (Ивано-Франковская область) на фирменном островке "М.С.Л." в торговом центре по адресу: ул. И.Вильде, 1", - рассказали в компании.
В "М.С.Л." уточнили, что две последние ставки имели одинаковые чеки на суммы 720 грн. Выигрыши обоих прогнозистов составляли по 86 тыс. 463 грн.
Для получения консультации по оформлению выигрышей игрокам советуют обратиться на горячую линию "М.С.Л." по телефону 0 (800) 21 00 65.