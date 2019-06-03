Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48601 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65615 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117572 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110356 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124918 просмотра
Актуальное
Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Киев  •  УНН

 • 13589 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" суммой 250 тыс. грн разделили между собой сразу три игрока, правильно указавшие результаты 12 футбольных матчей. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Программа этого тиража состояла из финального матча Лиги Европы, который проходил в Баку, поединков национального чемпионата Украины, а также целого ряда встреч в рамках Чемпионата мира-2019 U-20", - рассказали в "М.С.Л.".

Известно, что первая выигрышная ставка была сделана в городе Марганец Днепропетровской области на фирменном островке "М.С.Л.", расположенном в ТЦ по адресу: ул. Единства, 50. На игру счастливчик потратил 50 грн, выиграв при этом 84 тыс. 203 грн.

Вторую ставку оформил игрок из Днепра в "Лото маркете" по адресу: ул. Крушельницкой, 6-А.

"Третью ставку оформил игрок из г. Коломыя (Ивано-Франковская область) на фирменном островке "М.С.Л." в торговом центре по адресу: ул. И.Вильде, 1", - рассказали в компании.

В "М.С.Л." уточнили, что две последние ставки имели одинаковые чеки на суммы 720 грн. Выигрыши обоих прогнозистов составляли по 86 тыс. 463 грн.

Для получения консультации по оформлению выигрышей игрокам советуют обратиться на горячую линию "М.С.Л." по телефону 0 (800) 21 00 65.

Украинские Национальные Новости

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