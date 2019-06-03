Зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз” сумою 250 тис. грн розділили між собою відразу троє гравців, які правильно вказали результати 12 футбольних матчів. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Програма цього тиражу складалась з фінального матчу Ліги Європи, що проходив у Баку, поєдинків національного чемпіонату України, а також цілої низки зустрічей у рамках Чемпіонату світу-2019 U-20”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Відомо, що перша виграшна ставка була зроблена у місті Марганець Дніпропетровської області на фірмовому острівку "М.С.Л.", розташованому у ТЦ за адресою: вул. Єдності, 50. На гру щасливчик витратив 50 грн, вигравши при цьому 84 тис. 203 грн.
Другу ставку оформив гравець з Дніпра у “ЛОТО маркеті” за адресою: пров. Крушельницької, 6-А.
"Третю ставку оформив гравець з м. Коломия (Івано-Франківська область) на фірмовому острівку "М.С.Л." у торговельному центрі за адресою: вул. І.Вільде, 1", - розповіли у компанії.
У "М.С.Л." уточнили, що дві останні ставки мали однакові чеки на суми 720 грн. Виграші обох прогнозистів становили по 86 тис. 463 грн.
Для отримання консультації щодо оформлення виграшів гравцям радять звернутися на гарячу лінію “М.С.Л.” за телефоном 0 (800) 21 00 65.