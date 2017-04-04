Сорван джек-пот лотереи “Спортпрогноз”

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101579 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117013 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175862 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128763 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116750 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сорван джек-пот лотереи “Спортпрогноз”

Сорван джек-пот лотереи “Спортпрогноз”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В субботу, 1 апреля 2017, по результатам проведения 670 тиража государственной лотереи тото “Спортпрогноз” стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.

Известно, что выигрышная ставка была сделана в г. Надворная Ивано-Франковской области на фирменном столе “М.С.Л.”, который расположен в ТЦ “Колибрис”, который находится по адресу ул. Грушевского, 4.

На свою игру победитель потратил всего 15 гривен. При этом, стоимость одной ставки в лотерее составляет 3 грн.

“Оператор государственных лотерей ” М.С.Л. “поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша”, — отметили в “М.С.Л.”.

В компании напомнили, что сумма главного приза на следующий тираж № 672 составляет 110 тыс. гривен.

"Спортпрогноз“ - единственная тото лотерея в Украине со своим собственным джек-потом, и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джек-пота”, — отметили в компании.

Напомним, в этом году был сорван один из главных призов лотереи “Мегалот” ( также бренд оператора “М.С.Л.”) на сумму свыше 6 млн грн. Победителем оказался 35-летний житель Днепра.

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