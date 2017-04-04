Сорван джек-пот лотереи “Спортпрогноз”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В субботу, 1 апреля 2017, по результатам проведения 670 тиража государственной лотереи тото “Спортпрогноз” стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
Известно, что выигрышная ставка была сделана в г. Надворная Ивано-Франковской области на фирменном столе “М.С.Л.”, который расположен в ТЦ “Колибрис”, который находится по адресу ул. Грушевского, 4.
На свою игру победитель потратил всего 15 гривен. При этом, стоимость одной ставки в лотерее составляет 3 грн.
“Оператор государственных лотерей ” М.С.Л. “поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша”, — отметили в “М.С.Л.”.
В компании напомнили, что сумма главного приза на следующий тираж № 672 составляет 110 тыс. гривен.
"Спортпрогноз“ - единственная тото лотерея в Украине со своим собственным джек-потом, и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джек-пота”, — отметили в компании.
Напомним, в этом году был сорван один из главных призов лотереи “Мегалот” ( также бренд оператора “М.С.Л.”) на сумму свыше 6 млн грн. Победителем оказался 35-летний житель Днепра.