Сорван джек-пот лотереи “Спортпрогноз”

Известно, что выигрышная ставка была сделана в г. Надворная Ивано-Франковской области на фирменном столе “М.С.Л.”, который расположен в ТЦ “Колибрис”, который находится по адресу ул. Грушевского, 4.

На свою игру победитель потратил всего 15 гривен. При этом, стоимость одной ставки в лотерее составляет 3 грн.

“Оператор государственных лотерей ” М.С.Л. “поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша”, — отметили в “М.С.Л.”.

В компании напомнили, что сумма главного приза на следующий тираж № 672 составляет 110 тыс. гривен.

"Спортпрогноз“ - единственная тото лотерея в Украине со своим собственным джек-потом, и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джек-пота”, — отметили в компании.

Напомним, в этом году был сорван один из главных призов лотереи “Мегалот” ( также бренд оператора “М.С.Л.”) на сумму свыше 6 млн грн. Победителем оказался 35-летний житель Днепра.