Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У суботу, 1 квітня 2017 року, за результатами проведення 670 тиражу державної лотереї тото “Спортпрогноз” стало відомо про зрив джек-поту у розмірі 250 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Наразі відомо, що виграшна ставка була зроблена у м. Надвірна Івано-Франківської області на фірмовому столі “М.С.Л.”, що розташований у ТЦ “Колібріс”, який знаходиться за адресою вул. Грушевського, 4.
На свою гру переможець витратив всього 15 гривень. При цьому, вартість однієї ставки у лотереї складає 3 грн.
“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає переможця та очікує на нього у найближчому офіційному представництві для оформлення виграшу”, — зазначили в “М.С.Л.”.
У компанії нагадали, що сума головного призу на наступний тираж № 672 становить 110 тис. гривень.
“Спортпрогноз“ — єдина тото лотерея в Україні зі своїм власним джек-потом, і посідає перше місце серед інших лотерей за частотою зривів джек-поту”, — наголосили в компанії.
Нагадаємо, в цьому році був зірваний один з головних призів лотереї “Мегалот” (також бренд оператора “М.С.Л.”) на суму понад 6 млн грн. Переможцем виявився 35-річний житель Дніпра.