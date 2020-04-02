Зинченко разгромил футболиста "Челси" в 1/4 финала чемпионата Европы в FIFA-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В рамках чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament, организованном блогом "433" для профессиональных футболистов, состоялись четвертьфинальные поединки, передает корреспондент УНН.
В одном из противостояний сборная Украины под руководством Александра Зинченко разгромила сборную Шотландии, которой руководил хавбек "Челси" Гилмор. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу Зинченко, которого однажды спасла штанга, зато во второй части баталии украинец улучшил свое преимущество - 5:1.
Примечательно, несмотря на то, что Зинченко является игроком "Манчестер Сити", в данной игре он играет каталонской "Барселоной", а Гилмор этот матч провел во главе "Манчестер Сити".
Напомним, что предыдущую стадию соревнований Зинченко прошел только благодаря дополнительному экстра-тайму.