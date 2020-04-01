Зінченко вивів Україну до чвертьфіналу чемпіонату Європи з FIFA-20
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи у FIFA-20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, Олександр Зінченко представляв Україну у протистоянні з Австрією, якою керував Міхаель Грегоріч, передає кореспондент УНН.
Перший тайм пройшов за більш чисельних атак Грегоріча, який керував "Ліверпулем". Але він з цього дивідендів не отримав. У другій частині заключної 45-хвилинки гравці обмінялися голами. В екстра-таймах Зінченко, який змагався з "Барселоною", забив переможний м'яч – 2:1.
Таким чином, Україна пробилася до чвертьфіналу турніру.
Нагадаємо, що на минулій стадії змагань українець вибив з турніру Росію.