Зінченко приніс Україні перемогу над Росією в турнірі збірних FIFA-2020

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В рамках 1/16 фіналу чемпіонату Європи у FIFA 20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, Олександр Зінченко, який представляє збірну України розгромив російського колегу Данила Кругового, повідомляє кореспондент УНН.

Зінченко управляв "Барселоною", а Круговой грав "Ліверпулем". У першому таймі більш активною була команда під орудою Кругового у складі якого відзначився Салах, але гол був відмінений через офсайд. Натомість один із двох ударів реалізувала команда Зінченка – 1:0.

На початку другої половини суперник зрівняв рахунок, але ненадовго. Надалі на полі домінувала команда Зінченка. Причому останній гол у матчі команда українця забила ефектно, перекинувши м'яч за комірець голкіперу – 6:1.

Відзначимо, що Україна під орудою Зінченка пробилась до 1/8 фіналу даних змагань.

Нагадаємо, що турнір стартував 23 березня.

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