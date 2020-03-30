Зінченко приніс Україні перемогу над Росією в турнірі збірних FIFA-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В рамках 1/16 фіналу чемпіонату Європи у FIFA 20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, Олександр Зінченко, який представляє збірну України розгромив російського колегу Данила Кругового, повідомляє кореспондент УНН.
Зінченко управляв "Барселоною", а Круговой грав "Ліверпулем". У першому таймі більш активною була команда під орудою Кругового у складі якого відзначився Салах, але гол був відмінений через офсайд. Натомість один із двох ударів реалізувала команда Зінченка – 1:0.
На початку другої половини суперник зрівняв рахунок, але ненадовго. Надалі на полі домінувала команда Зінченка. Причому останній гол у матчі команда українця забила ефектно, перекинувши м'яч за комірець голкіперу – 6:1.
Відзначимо, що Україна під орудою Зінченка пробилась до 1/8 фіналу даних змагань.
Нагадаємо, що турнір стартував 23 березня.