Зінченко виступить від України в турнірі збірних FIFA-20
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відомий Instagram паблік "433" анонсував початок онлайн-турніру з FIFA-20 серед збірних, який буде носити назву Plan B, передає УНН.
"Ні Євро, ні Ліги чемпіонів, ні АПЛ... У когось є план Б? В нас є! З наступного тижня 32 гравці з 32 країн будуть змагатися в "FIFA 20", - сказано у зверненні пабліка.
Крім Зінченко, боротьбу поведуть такі футболісти, як Ромелу Лукаку, Деян Ловрен, Патрік Шик, Емерік Ляпорт, Чіро Іммобіле, Кшиштоф Пентек, Граніт Джака, Жота, Міленковіч, Даббур та інші.
Зауважимо, що старт змагань має відбутися 23 березня.