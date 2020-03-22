Зинченко выступит от Украины в турнире сборных FIFA-20
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Известный Instagram паблик "433" анонсировал начало онлайн-турнира по FIFA-20 сборных, который будет носить название Plan B, передает УНН.
"Нет Евро, ни Лиги чемпионов, ни АПЛ ... У кого есть план Б? У нас есть! Со следующей недели 32 игрока из 32 стран будут соревноваться в "FIFA 20", - сказано в обращении паблика.
Кроме Зинченко, борьбу поведут такие футболисты, как Лукаку, Деян Ловрен, Патрик Шик, Ляпорт, Иммобиле, Кшиштоф Пентек, Джака, Жота, Миленкович, Даббур и другие.
Заметим, что старт соревнований должен состояться 23 марта.