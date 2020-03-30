Зинченко принес Украине победу над Россией в турнире сборных FIFA-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В рамках 1/16 финала чемпионата Европы в FIFA 20 под названием Plan B FIFA Tournament организован блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко, представляющий сборную Украины разгромил российского коллегу Даниила Кругового, сообщает корреспондент УНН.
Зинченко управлял "Барселоной", а Круговой играл "Ливерпулем". В первом тайме более активной была команда под руководством Кругового, в составе которого отличился Салах, но гол был отменен из-за офсайда. Зато один из двух ударов реализовала команда Зинченко - 1:0.
В начале второй половины соперник сравнял счет, но ненадолго. В дальнейшем на поле доминировала команда Зинченко. Причем последний гол в матче команда украинском забила эффектно, перебросив мяч за шиворот голкиперу - 6:1.
Отметим, что Украина под руководством Зинченко пробилась в 1/8 финала данных соревнований.
Напомним, что турнир стартовал 23 марта.