Зинченко принес Украине победу над Россией в турнире сборных FIFA-2020

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97487 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104820 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103889 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112344 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100564 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105097 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Зинченко принес Украине победу над Россией в турнире сборных FIFA-2020

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В рамках 1/16 финала чемпионата Европы в FIFA 20 под названием Plan B FIFA Tournament организован блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко, представляющий сборную Украины разгромил российского коллегу Даниила Кругового, сообщает корреспондент УНН.

Зинченко управлял "Барселоной", а Круговой играл "Ливерпулем". В первом тайме более активной была команда под руководством Кругового, в составе которого отличился Салах, но гол был отменен из-за офсайда. Зато один из двух ударов реализовала команда Зинченко - 1:0.

В начале второй половины соперник сравнял счет, но ненадолго. В дальнейшем на поле доминировала команда Зинченко. Причем последний гол в матче команда украинском забила эффектно, перебросив мяч за шиворот голкиперу - 6:1.

Отметим, что Украина под руководством Зинченко пробилась в 1/8 финала данных соревнований.

Напомним, что турнир стартовал 23 марта.

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