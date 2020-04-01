Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы в FIFA-20
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В рамках 1/8 финала чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко представлял Украину в противостоянии с Австрией, которой руководил Михаэль Грегорич, передает корреспондент УНН.
Первый тайм прошел при более многочисленных атаках Грегорича, который руководил "Ливерпулем". Но он с этого дивидендов не получил. Во второй части заключительной 45-минутки игроки обменялись голами. В экстра-таймах Зинченко, соревновался с "Барселоной", забил победный мяч - 2:1.
Таким образом, Украина пробилась в четвертьфинал турнира.
Напомним, что на прошлой стадии соревнований украинец выбил из турнира Россию.