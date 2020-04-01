Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы в FIFA-20

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97487 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102738 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103890 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112346 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100565 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105098 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы в FIFA-20

Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы в FIFA-20

Киев  •  УНН

 • 17824 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В рамках 1/8 финала чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко представлял Украину в противостоянии с Австрией, которой руководил Михаэль Грегорич, передает корреспондент УНН.

Первый тайм прошел при более многочисленных атаках Грегорича, который руководил "Ливерпулем". Но он с этого дивидендов не получил. Во второй части заключительной 45-минутки игроки обменялись голами. В экстра-таймах Зинченко, соревновался с "Барселоной", забил победный мяч - 2:1.

Таким образом, Украина пробилась в четвертьфинал турнира.

Напомним, что на прошлой стадии соревнований украинец выбил из турнира Россию.

Украинские Национальные Новости

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