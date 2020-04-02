Зінченко розгромив футболіста "Челсі" у 1/4 фіналу чемпіонату Європи з FIFA-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, відбулися чвертьфінальні поєдинки, передає кореспондент УНН.
В одному з протистоянь збірна України при керівництві Олександра Зінченка розгромила збірну Шотландії, якою керував хавбек "Челсі" Гілмор. Перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь Зінченка, якого одного разу врятувала стійка, натомість у другій частині баталії українець покращив свою перевагу – 5:1.
Примітно, попри те, що Зінченко є гравцем "Манчестер Сіті", в даній грі він грає каталонською "Барселоною", а Гілмор цей матч провів на чолі "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, що попередню стадії змагань Зінченко пройшов тільки завдяки додатковому екстра-тайму.