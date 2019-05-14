Зинченко прокомментировал вторых завоевание титула чемпиона Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность болельщикам после завоевания чемпионского титула “Манчестер Сити” в чемпионате Англии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.
“Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого долгого сезона — я просто тронут. Чемпионство никогда никому не давалось легко, но этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон еще не закончен, у нас есть возможность взять еще один титул”, — признался универсал “горожан”.
Также игрок поведал об атмосфере, которая царила в раздевалке клуба после завоевания чемпионского титула.
“В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас — не время”, — подчеркнул спортсмен.
Отметим, что следующий трофей Зинченко может завоевать уже 18 мая, когда Манчестерский клуб сыграет с “Уотфордом” в финале Кубка Англии.
Как сообщал УНН, Зинченко получил звание двукратного чемпиона Англии.