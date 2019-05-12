Футболіст Зінченко став двократним чемпіоном Англії

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У заключному турі Англійської Прем’єр-ліги сезону-2018/2019 вирішилася доля чемпіонського титулу, передає УНН.

“Манчестер Сіті” гравця національної збірної України Олександра Зінченка зустрічався на виїзді з “Брайтоном”, а в іншому протистоянні “Ліверпуль” вдома приймав “Вулверхемптон”. В даних матчах вирішувалася доля трофею.

“Манчестер Сіті” впорався із своїм завданням та взяв впевнено три очки у грі із суперником, обігравши “Брайтон” 4:1. За “міщан” забивали Агуеро, Лапорт, Марез і Гюндоган. “Мерсисайдці” також виграли свою гру (2:0), але у підсумку “Сіті” випередили їх на один бал — 98 проти 97 очок.

Примітно, що український універсал вийшов у стартовому складі “МС” і відіграв повний поєдинок.

Таким чином, “Манчестер Сіті” з Зінченком вдруге поспіль виграв титул найкращої команди Англії, що не вдавалося нікому в останні 10 років.

Додамо, в цьому сезоні українець зіграв у складі “городян” 28 матчів, забив один м’яч та віддав п’ять результативних передач.

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