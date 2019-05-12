Футболист Зинченко стал двукратным чемпионом Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В заключительном туре Английской Премьер-лиги сезона-2018/2019 решилась судьба чемпионского титула, передает УНН.
“Манчестер Сити” игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко встречался на выезде с “Брайтоном”, а в другом противостоянии “Ливерпуль” дома принимал “Вулверхэмптон”. В данных матчах решалась судьба трофея.
“Манчестер Сити” справился со своей задачей и взял уверенно три очка в игре с соперником, обыграв “Брайтон” 4:1. За “горожан” забивали Агуэро, Лапорт, Марез и Гюндоган. “Мерсисайдцы” также выиграли свою игру (2:0), но в итоге “Сити” опередили их на один балл — 98 против 97 очков.
Примечательно, что украинский универсал вышел в стартовом составе “МС” и сыграл полный поединок.
Таким образом, “Манчестер Сити” с Зинченко второй раз подряд выиграл титул лучшей команды Англии, что не удавалось никому в последние 10 лет.
Добавим, в этом сезоне украинец сыграл в составе “горожан” 28 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач.