Зінченко прокоментував друге завоювання титулу чемпіона Англії

“Емоції просто не передати словами. Хотів би подякувати всім уболівальникам, які були зі мною на протязі всього цього довгого сезону — я просто зворушений. Чемпіонство ніколи нікому не давалося легко, але цей сезон я виокремлю, тому що гонка йшла до останнього матчу. На щастя, ми змогли це зробити. Але сезон ще не закінчений, у нас є можливість взяти ще один титул”, — зізнався універсал “городян”.

Також гравець повідав про атмосферу, яка царювала в роздягальні клубу після завоювання чемпіонського титулу.

“У роздягальні творився просто хаос. Все зірвали голос. Шампанське так і не спробував, але коли підніму кубок Ліги чемпіонів, то обов’язково про це замислюсь. Зараз — не час”, — підкреслив спортсмен.

Відзначимо, що наступний трофей Зінченко може завоювати вже 18 травня, коли Манчестерський клуб зіграє з “Уотфордом” в фіналі Кубка Англії.

Як повідомляв УНН, Зінченко виборов звання двократного чемпіона Англії.