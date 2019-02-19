Зинченко попал в топ-15 рейтинга самых дорогих левых защитников АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Представитель сборной Украины попал в список самых дорогих левых защитников, которые выступают в Английской Премьер-лиге, информирует УНН со ссылкой на "Transfermarkt".
Зинченко оценен в 15 млн. евро и занимает 12 строчку, отставая от 9-11 мест (Люк Шоу, Эмерсон, Райан Бертланд) на 3 млн. евро за своей трансферной цене.
Лидерами списка самых ценных игроков левого фланга защиты оказался Эндрю Робертсон с "Ливерпулю", Бенжамин Мэнди с "Манчестер Сити" и Маркос Алонсо из "Челси". Трансферная стоимость всех трех составляет по 45 млн. евро.
Как сообщалось ранее, Зинченко было объявлен лучшим защитником 26-го тура АПЛ.