Футболіста Зінченка визнано найкращим захисником туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Аналітичний портал "WhoScored" назвав Олександра Зінченка кращим захисником в 26 турі АПЛ і включив українця в символічну збірну туру, повідомляє УНН.
Зінченко отримав оцінку 8,7 - кращу серед оборонців і п'яту/шосту кращу оцінку серед усіх гравців символічної збірної.
Також у символічній команді 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги опинилися: Уго Льоріс ("Тотенхем", оцінка 9,1), Джеймс Мілнер ("Ліверпуль", 7,8), Жоель Матіп ("Ліверпуль", 8,2), Сулейман Бамба ("Кардіфф Сіті", 7,9), Мохаммед Салах ("Ліверпуль", 8,4), Айзак Хейден ("Ньюкасл Юнайтед" 8,3), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 8,8), Ешлі Барнс ("Бернлі", 9,7), Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті", 10), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті", 10).
Нагадаємо, що у крайній грі проти "Челсі" Зінченко відзначився двома результативними передачами.