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Зінченко потрапив до трійки кращих футболістів матчу з "Челсі"

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко удостоївся високої оцінки за підсумками перемоги "містян" над "Челсі", повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.

Гра українця на лівій бровці захисту оцінена в 8,7 балів. Вище мають тільки автор хет-трику Серхіо Агуеро, а також Рахім Стерлінг в активі якого дубль – у обох по 10.

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Варто відзначити, що в переможній грі із лондонцями (6:0) Зінченко віддав два гольові паси.

Нагадаємо, що в активі Зінченка у нинішній кампанії також перший гол в кар'єрі на офіційному рівні за "МС".

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