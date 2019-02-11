Зінченко потрапив до трійки кращих футболістів матчу з "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко удостоївся високої оцінки за підсумками перемоги "містян" над "Челсі", повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.
Гра українця на лівій бровці захисту оцінена в 8,7 балів. Вище мають тільки автор хет-трику Серхіо Агуеро, а також Рахім Стерлінг в активі якого дубль – у обох по 10.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зінченко став претендентом на кращий гол місяця в "Манчестер Сіті"
Варто відзначити, що в переможній грі із лондонцями (6:0) Зінченко віддав два гольові паси.
Нагадаємо, що в активі Зінченка у нинішній кампанії також перший гол в кар'єрі на офіційному рівні за "МС".