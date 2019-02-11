Зинченко попал в тройку лучших футболистов матча с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко удостоился высокой оценки по итогам победы "горожан" над "Челси", сообщает УНН со ссылкой на WhoScored.
Игра украинца на левой бровке защиты оценена в 8,7 баллов. Выше имеют только автор хет-трика Серхио Агуэро, а также Стерлинг в активе которого дубль - в обоих по 10.
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Стоит отметить, что в победной игре с лондонцами (6:0) Зинченко отдал два голевых паса.
Напомним, что в активе Зинченко в нынешней кампании также первый гол в карьере на официальном уровне с "МС".