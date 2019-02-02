Зінченко став претендентом на кращий гол місяця в "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Український легіонер "Манчестер Сіті" потрапив до числа найкращих авторів забитих м'ячів за підсумками січня місяця, інформує УНН з посиланням на Twitter клубу.
Взяття воріт Зінченка у баталії 1/2 фіналу Кубку англійської ліги із "Бертона" потрапило до числа 4-х претендентів на звання найкращий гол місяця.
Також на нагороду претендують Лерой Сане за гол проти "Ліверпулю", Кевін де Брюйне (із "Бернлі") і представниця жіночої команди "Сіті" Лаура Хемп.
Як повідомляв УНН, Зінченко оформив перший гол за "Манчестер Сіті", розписавшись у воротах "Бертона".