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Зінченко став претендентом на кращий гол місяця в "Манчестер Сіті"

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Український легіонер "Манчестер Сіті" потрапив до числа найкращих авторів забитих м'ячів за підсумками січня місяця, інформує УНН з посиланням на Twitter клубу.

Взяття воріт Зінченка у баталії 1/2 фіналу Кубку англійської ліги із "Бертона" потрапило до числа 4-х претендентів на звання найкращий гол місяця.

Також на нагороду претендують Лерой Сане за гол проти "Ліверпулю", Кевін де Брюйне (із "Бернлі") і представниця жіночої команди "Сіті" Лаура Хемп.

Як повідомляв УНН, Зінченко оформив перший гол за "Манчестер Сіті", розписавшись у воротах "Бертона".

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