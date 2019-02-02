Зинченко стал претендентом на лучший гол месяца в "Манчестер Сити"

Взятие ворот Зинченко в баталии 1/2 финала Кубка английской лиги с "Бертона" попал в число 4-х претендентов на звание лучший гол месяца.



Также на награду претендуют Лерой Сане за гол против "Ливерпулю" Кевин де Брюйне (с "Бернли") и представительница женской команды "Сити" Лаура Хемп.



Как сообщал УНН, Зинченко оформил первый гол за "Манчестер Сити", расписавшись в воротах "Бертона".