Футболиста Зинченко признан лучшим защитником тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Аналитический портал "WhoScored" назвал Александра Зинченко лучшим защитником в 26 туре АПЛ и включил украинца в символическую сборную тура, сообщает УНН.
Зинченко получил оценку 8,7 - лучшую среди защитников и пятую/шестую лучшую оценку среди всех игроков символической сборной.
Также в символической команде 26-го тура Английской Премьер-лиги оказались Уго Льорис ( "Тоттенхэм", оценка 9,1), Джеймс Милнер ("Ливерпуль", 7,8), Жоэль Матип ("Ливерпуль", 8, 2), Сулейман Бамба ("Кардифф Сити", 7,9), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", 8,4), Айзак Хейден ("Ньюкасл Юнайтед" 8,3), Погба ("Манчестер Юнайтед", 8, 8), Эшли Барнс ("Бернли", 9,7), Стерлинг ("Манчестер Сити", 10), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 10).
Напомним, что в последний игре против "Челси" Зинченко отличился двумя результативными передачами.