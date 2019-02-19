Зінченко потрапив в топ-15 рейтингу найдорожчих лівих захисників АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Представник збірної України потрапив до списку найдорожчих лівих оборонців, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі, інформує УНН з посиланням на "Transfermarkt".
Зінченко оцінений в 15 млн. євро і посідає 12 рядок, відстаючи від 9-11 місць (Люк Шоу, Емерсон, Райан Бертланд) на 3 млн. євро за своєю трансферною ціною.
Лідерами списку найкоштовніших гравців лівого флангу захисту виявився Ендрю Робертсон з "Ліверпулю", Бенжамін Менді з "Манчестер Сіті" та Маркос Алонсо із "Челсі". Трансферна вартість усіх трьох становить по 45 млн. євро.
Як повідомлялося раніше, Зінченка було оголошено кращим захисником 26-го туру АПЛ.