Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Представитель английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность экс-главному тренеру национальной команды Андрей Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на страницу игрока в Instagram.
Зинченко назвал фантастическим штаб Шевченко.
Цитата:
"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о встрече с вами и о том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу. Спасибо, мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", - сообщил Зинченко.
Что было ранее
В начале августа Андрей Шевченко объявил об окончании контракта со сборной Украины.
Добавим
Пятов раскритиковал прежние решения тренерского штаба Шевченко в сборной.