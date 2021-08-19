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Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 19409 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Представитель английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность экс-главному тренеру национальной команды Андрей Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на страницу игрока в Instagram.

Зинченко назвал фантастическим штаб Шевченко.

Цитата:

"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о встрече с вами и о том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу. Спасибо, мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", - сообщил Зинченко.

Что было ранее

В начале августа Андрей Шевченко объявил об окончании контракта со сборной Украины.

Добавим

Пятов раскритиковал прежние решения тренерского штаба Шевченко в сборной.

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Сообщение, распространенный Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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