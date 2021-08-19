Зінченко подякував Шевченку за роботу у збірній України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Представник англійського "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко виразив подяку ексголовному тренеру національної команди Андрію Шевченку, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гравця в Instagram.
Зінченко назвав фантастичним штаб Шевченка.
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"Коли я був дитиною, то не міг навіть мріяти про особисту зустріч з вами й про те, що у мене буде можливість вчитися у вас футболу. Дуже дякую, містере, вам і вашому фантастичному штабу за все, що зробили для мене, команди та всієї країни", - повідомив Зінченко.
Що було раніше
На початку серпня Андрій Шевченко оголосив про закінчення контракту зі збірною України.
Додамо
Пятов розкритикував колишні рішення тренерського штабу Шевченка в збірній.