Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полузащитник молодежной и национальной сборных Украины Александр Зинченко провел первую игру за “Манчестер Сити” в рамках Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
20-летний полузащитник вышел на замену в гостевом матче 17 тура АПЛ против “Суонси”. На 73-й минуте Зинченко заменил Фабиана Делфа на левом фланге обороны.
На момент выхода украинца на поле “горожане” побеждали со счетом 3: 0, а закончилась баталия с еще большим преимуществом гостей — 0: 4, благодаря дублю Давида Сильвы и голам Агуэро и Де Брюйне.
Примечательно, что ранее украинец трижды попадал в заявку “Манчестер Сити” в АПЛ, но ни разу не получал игровые минуты.
Как сообщал УНН, Зинченко дебютировал за лидера чемпионата в матче Кубка Лиги против “Вулверхэмптона”.