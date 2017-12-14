Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник молодіжної та національної збірних України Олександр Зінченко провів першу гру за “Манчестер Сіті” в рамках Англійської Прем’єр ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
20-річний півзахисник вийшов на заміну у гостьовому матчі 17 туру АПЛ проти “Суонсі”. На 73-й хвилині Зінченко замінив Фабіана Делфа на лівому фланзі оборони.
На момент виходу українця на поле “містяни” перемагали із рахунком 3:0, а закінчилася баталія із ще більшою перевагою гостей — 0:4, завдяки дублю Давіда Сільви і голів Агуеро та Де Брюйне.
Примітно, що раніше українець тричі потрапляв до заявки “Манчестер Сіті” в АПЛ, але жодного разу не отримував ігрові хвилини.
Як повідомляв УНН, Зінченко дебютував за лідера чемпіонату в матчі Кубка Ліги проти “Вулверхемптона”.