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Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в АПЛ

Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник молодіжної та національної збірних України Олександр Зінченко провів першу гру за “Манчестер Сіті” в рамках Англійської Прем’єр ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

20-річний півзахисник вийшов на заміну у гостьовому матчі 17 туру АПЛ проти “Суонсі”. На 73-й хвилині Зінченко замінив Фабіана Делфа на лівому фланзі оборони.

На момент виходу українця на поле “містяни” перемагали із рахунком 3:0, а закінчилася баталія із ще більшою перевагою гостей — 0:4, завдяки дублю Давіда Сільви і голів Агуеро та Де Брюйне.

Примітно, що раніше українець тричі потрапляв до заявки “Манчестер Сіті” в АПЛ, але жодного разу не отримував ігрові хвилини.

Як повідомляв УНН, Зінченко дебютував за лідера чемпіонату в матчі Кубка Ліги проти “Вулверхемптона”.

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