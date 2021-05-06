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Зинченко был избран в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Зинченко был избран в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 23149 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии "WhoScored", информирует УНН со ссылкой на сайт ресурса.

Детали

За свое выступление во второй игре с "ПСЖ" наш земляк получил оценку в 7,4 балла, что позволило ему занять место в защите "горожан". В данной игре Зинченко выиграл 4 из 4 единоборств, совершил 67 точных передач.

Отметим, что вся символическая сборная ответных матчей 1/2 финала составлена исключительно из игроков "Манчестер Сити" и "Челси", которые 29 мая разыграют титул в Стамбуле.

Напомним

Зинченко принял участие в обоих голевых атаках "горожан" на ворота французского "ПСЖ". Также он станет первым украинцем в финале Лиги чемпионов с 2013 года после Анатолия Тимощука, который выступал за "Баварию".

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