Зинченко был избран в символическую сборную недели Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии "WhoScored", информирует УНН со ссылкой на сайт ресурса.
Детали
За свое выступление во второй игре с "ПСЖ" наш земляк получил оценку в 7,4 балла, что позволило ему занять место в защите "горожан". В данной игре Зинченко выиграл 4 из 4 единоборств, совершил 67 точных передач.
Отметим, что вся символическая сборная ответных матчей 1/2 финала составлена исключительно из игроков "Манчестер Сити" и "Челси", которые 29 мая разыграют титул в Стамбуле.
Напомним
Зинченко принял участие в обоих голевых атаках "горожан" на ворота французского "ПСЖ". Также он станет первым украинцем в финале Лиги чемпионов с 2013 года после Анатолия Тимощука, который выступал за "Баварию".