Зінченка обрали до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів

Деталі

За свій виступ у другій грі із "ПСЖ" наш земляк отримав оцінку в 7,4 бали, що дозволило йому обійняти місце у захисті "Містян". У даній грі Зінченко виграв 4 із 4 єдиноборств, здійснив 67 точних передач.

Відзначимо, що вся символічна збірна матчів у відповідь 1/2 фіналу складена виключно з гравців "Манчестер Сіті" і "Челсі", які 29 травня розіграють титул в Стамбулі.

Нагадаємо

Зінченко взяв участь в обох гольових атаках "городян" на ворота французького "ПСЖ". Також він стане першим українцем в фіналі Ліги чемпіонів з 2013 року після Анатолія Тимощука, який виступав за "Баварію".