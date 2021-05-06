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Зінченка обрали до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів за версією "WhoScored", інформує УНН з посиланням на сайт ресурсу.

Деталі

За свій виступ у другій грі із "ПСЖ" наш земляк отримав оцінку в 7,4 бали, що дозволило йому обійняти місце у захисті "Містян". У даній грі Зінченко виграв 4 із 4 єдиноборств, здійснив 67 точних передач.

Відзначимо, що вся символічна збірна матчів у відповідь 1/2 фіналу складена виключно з гравців "Манчестер Сіті" і "Челсі", які 29 травня розіграють титул в Стамбулі.

Нагадаємо

Зінченко взяв участь в обох гольових атаках "городян" на ворота французького "ПСЖ". Також він стане першим українцем в фіналі Ліги чемпіонів з 2013 року після Анатолія Тимощука, який виступав за "Баварію".

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