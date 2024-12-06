Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

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Директор юридического департамента НБУ Александр Зима фигурирует в производстве по злоупотреблению служебным положением. Дело связано с ликвидацией банка "Конкорд" и давлением на ФГВФЛ.

Национальный банк Украины (НБУ) играет ключевую роль в обеспечении стабильности финансовой системы государства. Однако действия отдельных чиновников могут серьезно подрывать доверие к регулятору. Одной из таких фигур является директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, чьи действия вызывают многочисленные вопросы не только у экспертов, бизнеса  и у гражданского общества, но и у правоохранителей. Глава НБУ Андрей Пышный должен продемонстрировать ответственность и решительность, освободив Зиму от должности, пишет УНН.

Александр Зима неоднократно становился центральной фигурой в скандалах, ставящих под сомнение объективность и законность его решений. Самым громким делом стала ликвидация банка "Конкорд". Суды первой и апелляционной инстанций признали, что решение об отзыве лицензии и ликвидации банка было противоправным. Несмотря на это, именно под руководством зимы юридический департамент НБУ не только принял сомнительные решения, но и прибегнул к манипуляциям, в частности рекомендовал Фонду гарантирования вкладов физических лиц отозвать иски банка против НБУ.

Против Зимы за такое злоупотребление служебным положением даже открыли уголовное производство. Дело в частности открыли через письмо  Александра Зимы в фонд, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Уголовное производство против Зимы находилось в ГБР более 9 месяцев и за это время по нему не проводилось никаких следственных действий. Соучредитель "Конкорда" Елена и Юлия Соседки неоднократно требовали от следователей признать их потерпевшими по этому делу и даже получали соответствующие постановления суда. Однако эти требования игнорировались.

Надежда на сдвиг в расследовании у акционеров появилась после того, как прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции. 

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Кроме персонального вреда акционерам "Конкорда" действия Зимы навредили и государству. Ведь они ставят под сомнение независимость дирекции ФГВФЛ и негативно влияют на взаимодействие Украины с международными финансовыми институтами. В частности, это может вызвать серьезное беспокойство у Международного валютного фонда, который уделяет особое внимание работе финансового сектора нашей страны. 

Такие действия не просто подрывают репутацию регулятора, но и создают прецеденты для злоупотреблений и нарушений законов.

Национальный банк должен быть символом стабильности, прозрачности и профессионализма. Однако присутствие в его руководящих органах людей с сомнительной репутацией бросает тень на весь институт. Действия Зимы вызывают потерю доверия со стороны бизнеса, международных партнеров и граждан.

Наличие уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением Зимой прямо противоречит принципам добропорядочности, которые должны быть основой для работы в регуляторе.

Как руководитель НБУ, Андрей Пышный несет ответственность за обеспечение доверия к регулятору. Его задача-не только реформировать систему, но и демонстрировать решимость в преодолении внутренних проблем. Увольнение Александра Зимы стало бы важным сигналом того, что Нацбанк готов к изменениям и не будет терпеть никаких нарушений.

Это также могло бы стать позитивным сигналом для международных партнеров, которые внимательно следят за прозрачностью украинских институтов, особенно в условиях войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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