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Зима – это испытание, которое приближает нас к победе — Зеленский

Зима – это испытание, которое приближает нас к победе — Зеленский

Киев • УНН

 • 1000737 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы во время этой зимы каждый гражданин государства помогал друг другу и воспринял эту зиму как приближающее нас к победе время, пишет УНН.

Детали

В своем обращении Зеленский отметил сложность этой зимы и отметил, что зима — это испытание, которое приближает нас к победе.

Цитата

“Идет четвертый день этой зимы. Зимы, которая будет сложной — это понятно. Но все же следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время — время, приближающее нас к главного — до победы. Каждый из этих 90 зимних дней”, — сказал Зеленский.

Как отметил Глава государства, враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора.

“Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это не было трудно. Выстоять — и мы выстоим. Выстоять этой зимой — это отстоять все”, — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у россии еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии, но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь.

“Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир”, — подчеркнул Зеленский.

Добавим

В зиму Украина входит из 14 млрд кубических метров газа в хранилищах и из 1,3 млн тонн угля на складах. Ресурса хватит для того, чтобы пройти зиму стабильно. Это касается не только газа и угля, но и горючего.

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