Зима - це випробування, яке наближає нас до перемоги — Зеленський

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У своєму зверненні Зеленський зазначив складність цієї зими і зазначив, що зима — це випробування, яке наближає нас до перемоги.

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“Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде складною — це зрозуміло. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час — час, що наближає нас до головного — до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів”, — сказав Зеленський.

Як зазначив Глава держави, ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору.

“Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти — і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими — це відстояти все”, — додав Зеленський.

Президент підкреслив, що у росії ще поки є ракети і перевага в артилерії, але в нас є те, чого окупант не має і не матиме.

“Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України увесь світ”, — підкреслив Зеленський.

Додамо

В зиму Україна входить із 14 млрд кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального.