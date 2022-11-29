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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні достатньо пального, щоб стабільно пройти зиму - Шмигаль

В Україні достатньо пального, щоб стабільно пройти зиму - Шмигаль

Київ • УНН

 • 998298 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В зиму Україна входить із 14 млрд кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

«В зиму ми входимо із 14-ма мільярдами кубічних метрів газу в наших сховищах і з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

«Імпорт в останні місяці в нас складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев повідомив, що внаслідок впровадження нафтового ембарго проти рф з 5 грудня на європейському ринку виникне зменшення обсягів пального. Оскільки українські трейдери не підписували довгострокових контрактів, то варто очікувати дефіциту палива в Україні й, як наслідок, збільшення його вартості.

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн під час брифінгу пояснив, що на зростання попиту на пальне вплинув збій у постачанні та збільшення споживання.

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