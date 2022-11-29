Експерт пояснив, що призвело до зростання попиту на пальне

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"Цей фактор генераторів відчутний. Відчутний по тому, що продажі у роздрібних мережах почали зростати два тижні тому. Це стало несподіванкою, оскільки всі готувалися вже до "мертвого" сезону. Відповідно, контрактували обсяги виходячи з минулорічих тенденцій, коли ми бачили, що десь до лютого обсяги споживання зменшуються. Зараз ми отримали те, що продажі зростають. І тим більше зростають продажі такого пального, як автомобільний бензин, який фактично споживає виключно приватний сектор. Відповідно, він більш стабільний, а тут ми бачимо зростання, і, окрім як з генераторами, це ні з чим пов'язати не можна. Не можна сказати, що там якесь критичне зростання, тобто є в залежності від мережі зростання на 5-15%", – сказав Куюн.

Він також розповів про фактори, які сьогодні загальмували постачання нових партій пального.

"Є перелік декількох факторів, які сьогодні загальмували постачання нових партій. Ось ці партії в дорозі, але затримуються через низку причин. Перша причина – це те, що в Чорноморському регіоні десь 7-10 днів була затримка танкерів, які йдуть у Румунію, Болгарію, через погодні умови. Були шторми, погана видимість, тому ці судна стояли. Зараз вони вже поїхали", – зазначив Куюн.

Крім того, за його словами, після останніх обстрілів робота митниці загальмувалася.

"Через те, що спочатку не було світла. Зараз вони кажуть, що за рахунок тих же генераторів поновили, але є проблеми зі зв'язком, базою даних, де реєструються митні накладні. Відповідно, це теж фактор. І оператори кажуть про черги на кордонах. Відповідно, теж є затримка. Тобто маємо збій у постачанні і одномоментно збільшення споживання", – сказав Куюн.

Він вважає, що підстав для паніки немає.

"Відповідно, ми бачимо, що є велика ажіотажна складова. Тому я вважаю, що немає ніяких підстав для паніки. Пального вдосталь, тим більше все ж таки сезон низького споживання. Так, ми маємо активізацію за рахунок генераторів, але інші споживачі, транспорт, промисловість все ж таки споживають менше", – додав Куюн.

Нагадаємо

Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев повідомив, що внаслідок впровадження нафтового ембарго проти рф з 5 грудня на європейському ринку виникне зменшення обсягів пального. Оскільки українські трейдери не підписували довгострокових контрактів, то варто очікувати дефіциту палива в Україні й, як наслідок, збільшення його вартості.