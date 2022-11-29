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Эксперт объяснил, что привело к росту спроса на горючее

Эксперт объяснил, что привело к росту спроса на горючее

Киев • УНН

 • 1010865 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн во время брифинга объяснил, что на рост спроса на горючее повлиял сбой в поставках и увеличение потребления, передает УНН.

Детали

"Этот фактор генераторов ощутим. Ощутим по тому, что продажи в розничных сетях начали расти две недели назад. Это стало неожиданностью, поскольку все готовились уже к "мертвому" сезону. Соответственно, контрактовали объемы исходя из прошлогодних тенденций, когда мы видели, что где-то к февралю объемы потребления уменьшаются. Сейчас мы получили то, что продажи растут. И тем более растут продажи такого горючего, как автомобильный бензин, который потребляет фактически исключительно частный сектор. Соответственно, он более стабилен, а здесь мы видим рост, и кроме как с генераторами, это ни с чем связать нельзя. Нельзя сказать, что там какой-то критический рост, то есть есть в зависимости от сети роста на 5-15%", – сказал Куюн.

Он также рассказал о факторах, которые сегодня затормозили поставки новых партий горючего.

"Есть перечень нескольких факторов, которые сегодня затормозили поставки новых партий. Эти партии в пути, но задерживаются по ряду причин. Первая причина – это то, что в Черноморском регионе где-то 7-10 дней была задержка танкеров , которые идут в Румынию, Болгарию, из-за погодных условий. Были штормы, плохая видимость, поэтому эти суда стояли. Сейчас они уже уехали", – отметил Куюн.

Кроме того, по его словам, после последних обстрелов работа таможни затормозилась.

"Из-за того, что поначалу не было света. Сейчас они говорят, что за счет тех же генераторов восстановили, но есть проблемы со связью, базой данных, где регистрируются таможенные накладные. Соответственно, это тоже фактор. И операторы говорят об очередях на границах. Соответственно, тоже есть задержка. То есть имеем сбой в поставках и одномоментно увеличение потребления", – сказал Куюн.

Он считает, что оснований для паники нет.

"Соответственно, мы видим, что есть большая ажиотажная составляющая. Поэтому я считаю, что нет никаких оснований для паники. Горючего достаточно, тем более сезон низкого потребления. Да, мы имеем активизацию за счет генераторов, но другие потребители, транспорт, промышленность  все же потребляют меньше", – добавил Куюн.

Напомним

В течение последней недели сети АЗС фиксируют рост спроса на горючее.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил, что в результате внедрения нефтяного эмбарго против россии с 5 декабря на европейском рынке возникнет уменьшение объемов горючего. Поскольку украинские трейдеры не подписывали долгосрочные контракты, то следует ожидать дефицита топлива в Украине и, как следствие, увеличения его стоимости.

Украинские Национальные Новости

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