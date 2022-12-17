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Зима будет динамичным временем в Украине - Пентагон

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины и россии Лора Купер заявила, что повышение боеспособности ВСУ будет происходить в режиме “высокой срочности”. США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они учат ежемесячно. Об этом Купер сказала в интервью “Голоса Америки”, передает УНН.

 

Детали

Купер высказала мнение, что сегодня на фронте “совершенно другая игра”, если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые начали обучение украинских сил после того, как россия вторглась в Крым в 2014 году.

“Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как время для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться”, — сказала она.

При этом Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

“Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого”, — добавила Купер.

Также она подтвердила, что США отправили Украине компоненты для ЗРК С-300 для поддержки возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

“Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов”, — отметила Купер.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как “мясорубку, в которую бросают людей, не ввиду огромных потерь”.

Напомним

Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале.

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