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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зима буде динамічним часом в Україні - Пентагон

Зима буде динамічним часом в Україні - Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Заступниця помічника міністра оборони США з питань України і росії Лора Купер заявила, що підвищення боєздатності ЗСУ відбуватиметься у режимі “високої терміновості”. США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця. Про це Купер сказала в інтерв’ю “Голосу Америки”, передає УНН.

 

Деталі

Купер висловила думку, що сьогодні на фронті “цілком інша гра”, якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як росія вдерлася до Криму у 2014 році.

“Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися”, — сказала вона.

При цьому Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

“Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього”, — додала Купер.

Також вона підтвердила, що США відправили Україні компоненти для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як було розгорнуто комплекси NASAMS.

“Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їх системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці відразу ж змогли неймовірно ефективно використовувати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів”, — зазначила Купер.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як “м’ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати”.

Нагадаємо

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що окупанти не будуть починати повторний масований наступ на Україну у лютому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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