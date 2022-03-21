Собрали 35 млн долларов для украинцев: Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера

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"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 миллионов долларов и отправляют их Flexport и Airbnb, чтобы помочь беженцам из Украины. Благодарен за их поддержку. Поражен их решимостью. Они вдохновляют мир", - говорится в сообщении.

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.@Aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help