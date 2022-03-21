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Зібрали 35 млн доларів для українців: Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру

Зібрали 35 млн доларів для українців: Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру

Київ • УНН

 • 120875 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував акторам Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за підтримку України в період війни, яку розв'язала росія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - йдеться в повідомленні.

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.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help

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