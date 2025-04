Зібрали 35 млн доларів для українців: Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру

Цитата

"Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх Flexport і Airbnb, щоб допомогти біженцям з України. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - йдеться в повідомленні.

