Журналистов пустили в зал суда по избранию меры пресечения Авакову-младшему
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру. Сейчас журналистов допустили в зал, передает корреспондент УНН.
В начале заседания адвокаты Авакова сказали, что пока у них нет оснований для отвода суда.
Отметим, что в зал суда также доставили подозреваемого А.Авакова.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").