Журналистов пустили в зал суда по избранию меры пресечения Авакову-младшему

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11512 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72202 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136790 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109846 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111969 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109532 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101996 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102977 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148922 просмотра

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Журналистов пустили в зал суда по избранию меры пресечения Авакову-младшему

Журналистов пустили в зал суда по избранию меры пресечения Авакову-младшему

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру. Сейчас журналистов допустили в зал, передает корреспондент УНН.

В начале заседания адвокаты Авакова сказали, что пока у них нет оснований для отвода суда.

Отметим, что в зал суда также доставили подозреваемого А.Авакова.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Украинские Национальные Новости

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