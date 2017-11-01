Журналистов пустили в зал суда по избранию меры пресечения Авакову-младшему

В начале заседания адвокаты Авакова сказали, что пока у них нет оснований для отвода суда.

Отметим, что в зал суда также доставили подозреваемого А.Авакова.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").