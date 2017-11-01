Журналістів впустили до зали суду з обрання запобіжного заходу Авакову-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання САП про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру. Наразі журналістів допустили до судової зали, передає кореспондент УНН.
На початку засідання адвокати Авакова сказали, що наразі у них немає підстав для відводу суду.
Зазначимо, що до зали суду також доставили підозрюваного О.Авакова.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").