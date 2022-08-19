Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15119 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 48248 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93019 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 127873 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126471 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 277866 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135454 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122824 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 378788 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84352 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13100 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 6986 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 5064 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 11348 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 10111 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 277871 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300290 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 378790 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355027 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401077 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80281 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113860 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133441 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172302 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81454 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

Киев • УНН

 • 246718 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Миллионная ботоферма, которую недавно разоблачила и блокировала СБУ, работала в интересах политической партии «Европейская Солидарность» и ее лидера Петра Порошенко. Об этом говорится в журналистском расследовании «Апостроф-ТВ», опубликованном сегодня, передает УНН.

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

Детали

Медийщики обнародовали доказательства, что организатором ботофермы был российский IT-специалист Виктор Майстренко, сотрудничавший с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко.

Майстренко рассказал, что разработал специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу ботофермы и масштабировать ее. Именно благодаря ему украинский интернет наводнили «порохоботы».

«Оболочка, в которой все пишется, называется «ZennoPoster» – это программа для автоматизации действий в браузере», – цитирует издание задержанного. Далее эта программа могла от имени тысяч ботов автоматически публиковать нужную информацию, включая фейки и «зрады», приглашать друзей, комментировать, ставить «лайки» под постами и т.д.

Задачей этих ботов как раз и было вести в соцсетях страницы поддержки Порошенко и его политсилы, но главное – критиковать Зеленского. Среди свежих тем, которые распространяла ботоферма: конфликт между Зеленским и Залужным, «сдача страны» Путину и олигархам, срыв призыва в армию, разорение ВСУ, фотосессия Елены Зеленской для журнала «Вог».

Как рассказывает сам Майстренко, кроме работы на ЕС, он также продавал разработанную программу всем желающим. Она стоила 314 дол. США, и только на продаже лицензий россиянин заработал около 100 тысяч долларов.

Также он рассказал, как попал в Украину в 2014-м, после того как «засветился» на выборах в России, «референдумах» в Крыму и на Донбассе.

По словам Майстренко, несмотря на запрет на пересечение границы для россиян, ему помог А.Герасимов. Впоследствии – устроил на работу в свое маркетинговое агентство и поселил в квартире, принадлежавшей бывшей жене. Именно в ней, кстати, и проводились недавние обыски.

Уже в 2015 году, создав и развивая ботоферму для Порошенко, Майстренко получил от тогдашнего президента гражданство Украины по упрощенной процедуре. Также стал «политическим экспертом» на телеканалах экс-президента.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении миллионной ботофермы в начале августа. Соответствующее оборудование, обеспечивающее ее работу, было найдено в Киеве, Виннице и Харькове.

Так, во время обысков был изъят аппаратно-программный комплекс для функционирования ботофермы, 5 тыс. сим-карт и 200 мобильных Proxy-ферм для подмены IP-адресов, чтобы избежать блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81